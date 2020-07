Sergio Ramos beantwoordt knipoog Conor McGregor: ‘Altijd welkom bij Real’

Douglas intens gelukkig op eerste dag bij Go Ahead Eagles: ‘Ik ben zo blij’

25 juli TERWOLDE - Douglas Franco Texeira is terug op het trainingsveld. De oud-speler van FC Twente voetbalde bijna drie jaar niet, maar krijgt bij Go Ahead Eagles de kans om weer wedstrijdfit te worden. Na zijn eerste training zaterdagmorgen, was hij intens gelukkig. „Ik ben zo blij.”