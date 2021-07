Sergio Ramos kiest na 16 jaar Real voor megasalaris bij Paris Saint-Germain

Contract voor twee jaarSergio Ramos (35) heeft een tweejarig contract getekend bij Paris Saint-Germain. Ook vanuit Engeland was er interesse voor de Spaanse recordinternational, maar zij konden niet op tegen het megasalaris dat PSG kan bieden aan de verdediger uit Camas. Hij zal zo'n 15 miljoen euro per jaar gaan verdienen in Parijs.

Delen per e-mail

Eerder haalde PSG ook Georginio Wijnaldum (30) al transfervrij in huis, nadat zijn contract bij Liverpool ten einde was gekomen. Naast Ramos en Wijnaldum wordt ook de Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma (22) binnenkort nog transfervrij vastgelegd, nadat hij zijn contract bij AC Milan liet aflopen. De Marokkaanse rechtsback Achraf Hakimi (22) tekende dinsdag al. Hij komt van Inter, dat vanwege financiële problemen een aantal belangrijke speler van de hand moet doen na het kampioensjaar in de Serie A. Met deze aanwinsten voldoen de Qatarese eigenaren van PSG ook aan de wensen van sterspelers Neymar en Kylian Mbappé, die graag zagen dat de selectie versterkt zou worden.

PSG eindigde afgelopen seizoen een punt achter de verrassende kampioen Lille en verloor in de halve finales van de Champions League van Manchester City, nadat een jaar eerder de finale verloren was gegaan tegen Bayern München. Het winnen van de Champions League blijft daarmee een droom voor iedereen bij de Franse topclub, waar Mauricio Pochettino in januari de ontslagen Thomas Tuchel opvolgde.

Volledig scherm Sergio Ramos. © Paris Saint-Germain

Real Madrid nam de destijds negentienjarige Ramos op 31 augustus 2005 voor 27 miljoen euro over van Sevilla. Van een aanvallend ingestelde en soms wat druistige rechtsback groeide Ramos binnen enkele jaren uit tot de absolute leider in de defensie en de kleedkamer van De Koninklijke. Hij won met Madrid 22 belangrijke titels, waaronder vier keer in vijf jaar de Champions League. Ramos was de afgelopen zestien jaar bij Real Madrid goed voor 671 wedstrijden, 101 goals, 40 assists, 226 gele kaarten en 26 rode kaarten, waarvan acht direct.

Ramos ontbrak deze zomer bij Spanje op het EK. Bondscoach Luis Enrique besloot zijn aanvoerder niet op te nemen in zijn selectie, nadat Ramos het afgelopen seizoen liefst vijf blessures had en na de winterstop nog maar twee competitieduels speelde. De 35-jarige verdediger baalde van het besluit van zijn bondscoach, maar zei het wel te kunnen begrijpen. Ramos staat op 180 interlands en heeft het record van Bader Al-Mutawa (185 interlands voor Koeweit, ook nog actief) in zicht.

Volledig scherm Sergio Ramos. © REUTERS