Sergio Ramos maakt honderdste goal voor Real Madrid, uiteraard met een kopbal

Internazionale kwam daarna nog terug tot 2-2, maar invaller Rodrygo maakte tien minuten voor tijd nog de winnende 3-2.



Ramos had 659 wedstrijden nodig voor zijn honderd doelpunten voor De Koninklijke. Ramos maakte 21 (uit 22 pogingen) van zijn honderd goals voor Real Madrid uit een strafschop, die hij neemt sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo in de zomer van 2018.



Ramos kwam op 31 augustus 2005 voor 27 miljoen euro over van Sevilla, waar hij als tiener al drie keer scoorde in vijftig wedstrijden. In de nationale ploeg van Spanje staat Ramos inmiddels op 23 goals in 175 interlands.