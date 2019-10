Serie A-revelatie Sofyan Amrabat in nadrukkelijke belangstelling van Fiorentina

Lavreysen door op EK, Hoogland nog niet

20:28 Harrie Lavreysen heeft zich bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn op de sprint geplaatst voor de halve finales. De Nederlandse titelkandidaat versloeg in de kwartfinales de Brit Joseph Truman in twee races. Lavreysen veroverde eerder dit jaar in Polen de wereldtitel op dit onderdeel.