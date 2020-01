Servicekanon Raonic laat Tsitsipas kansloos

Raonic gunde Tsitsipas, de mondiale nummer 6, over de hele wedstrijd geen enkel breakpoint. Hij sloeg in totaal 19 aces. In de eerste en tweede set had hij aan één break voldoende voor setwinst en de derde set trok hij naar zich toe via een tiebreak, waarin hij foutloos speelde.



De 29-jarige Raonic, nu de nummer 35 van de wereld, heeft een goede staat van dienst op de Australian Open. In 2016 haalde hij de laatste vier. In 2015, 2017 en 2019 was hij kwartfinalist.

Tsitsipas (21) was vorig jaar de sensatie van het toernooi. In de vierde ronde won hij toen van Roger Federer.