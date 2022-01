Servische president spreekt klare taal: ‘Ze hebben Novak Djokovic tien dagen lang vernederd’

De Bankzitter ‘De gebeden zijn verhoord: Arie heeft zijn sport­school terug’

We kunnen nog zoveel grote kampioenen afleveren - of ze nou Max Verstappen, Mathieu van der Poel, Sifan Hassan, Virgil van Dijk, Annemiek van Vleuten heten - er is maar één gezicht van de Nederlandse sport en dat is natuurlijk Arie Boomsma. Dankzij de onovertroffen aanwezigheid van deze zelfverklaarde nazaat van Onze Lieve Heer mogen we vanaf vandaag weer de sportvelden op.

