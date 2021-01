Set-Up’65 dit weekeinde ‘gewoon’ aan de bak

Ajax en PSV pakken record: nog nooit keken zó veel mensen naar een eredivisie-du­el

8:39 Ajax - PSV is de best bekeken eredivisie-wedstrijd ooit. Dat heeft betaalzender ESPN (de opvolger van FOX Sports die sinds deze week in de lucht is) bekendgemaakt. In totaal zagen bijna 1,5 miljoen mensen de kraker die in 2-2 eindigde.