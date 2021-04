Set-Up’65 kan niet stunten in bekertoernooi

Op papier was het duel in Ootmarsum de minst sterke kwartfinale in het nationale bekertoernooi. Het was immers een ontmoeting tussen de hekkensluiter van de eredivisie (Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65) tegen de koploper uit Borne. Apollo 8 wist de eerste set met 25-18 te winnen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Set-Up, gesterkt door de eerste seizoenszege in het afgelopen weekeinde, weerde zich kranig en kwam bij een stand van 12-11 zelfs op een voorsprong in de eerste set. Na de gelijkmaker wisten de vrouwen uit Borne verder uit te lopen en een gat te slaan.