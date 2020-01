Sevilla en Atlético azen op Paco Alcácer, FC Twente haalt Troupée

Ajax verkoopt Orejuela

FC Twente haalt eerste versterking: Troupée op weg naar Enschede

Door Leon ten Voorde FC Twente is dichtbij een overgang van Giovanni Troupée. De 21-jarige rechtsback wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Utrecht. Het is de bedoeling dat hij maandag op het trainingsveld staat bij FC Twente. De geboren Amsterdammer kende onder Erik ten Hag een vliegende start in het betaalde voetbal en diende zich aan als een grote belofte. Later verloor hij de concurrentiestrijd van Sean Klaiber. Dit seizoen kwam hij tot acht optredens voor FC Utrecht, voornamelijk als invaller. Troupée speelde vorig seizoen op huurbasis voor ADO Den Haag. Troupée wordt de eerste winterse versterking van FC Twente. De club is al tijden op zoek naar een rechtsback. De beoogde eerste keus Paul Verhaegh wordt achtervolgd door blessureleed en trainde op het trainingskamp niet voluit met de groep mee. Trainer Gonzalo Garcia gebruikte in de eerste seizoenshelft vooral Julio Pleguezuelo en Joël Latibeaudiere voor die positie, maar dat zijn van origine centrale verdedigers. Naast Troupée zoekt FC Twente nog een centrale verdediger, terwijl er ook voorin nog aanvulling wordt gezocht. Daarnaast is het niet uitgesloten dat er nog spelers vertrekken bij de club.

Sevilla en Atlético azen op Paco Alcácer

Zwartjens van Utrecht naar Den Haag

Al-Sadd doet officiële mededeling over Xavi

De directie van Barcelona en Xavi hebben gisteren samen rond de tafel gezeten en zouden daarbij gepraat hebben over de toekomst van de Spanjaard. Barça zou in hem een toekomstig hoofdtrainer zijn. De voormalig middenvelder is momenteel de baas bij Al-Sadd en de Qatarese club heeft een officieel statement uitgebracht. ,,Dat Xavi ooit naar Barça gaat is normaal en vanzelfsprekend. Dat is zijn club en zijn eerste thuis. Maar momenteel is Xavi gewoon coach van Al-Sadd. Hij focust zich op onze volgende wedstrijd en berichten over zijn toekomst zullen via onze officiële kanalen gaan.”



Bij Barcelona staat Erneste Valverde zwaar onder druk, al heeft de Catalaanse club aangegeven nog niet te denken aan een ontslag.