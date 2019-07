Sevilla presenteert Gudelj, Fortuna haalt Duitse spits van Everton

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Fortuna Sittard haalt Duitse spits

Fortuna Sittard heeft de 21-jarige spits Bassala Sambou vastgelegd. Sambou komt over van Everton, waar hij zijn contract niet wilde verlengen. De geboren Duitser tekent voor drie jaar in Sittard. Volgens Fortuna was het een lastige opgave om Sambou naar Nederland te halen. ,,Championship- en League One-clubs probeerden hem in Engeland te houden, terwijl eerste en tweede Bundesliga-clubs poogden hem te verleiden terug te keren naar zijn geboorteland”, meldt de club.

Technisch manager Sjoerd Ars: ,,Het siert Bassala en zijn agent dan ook dat ze kiezen voor het sportieve en niet voor het financiële plaatje. We zijn logischerwijs dan ook erg blij dat we hem voor de lange termijn aan ons hebben kunnen verbinden.” Sambou speelde de afgelopen jaren voor Everton onder 23, waar hij afgelopen seizoen elf keer trefzeker was.

Adam vervolgt loopbaan bij Reading

Charlie Adam vervolgt zijn loopbaan bij Reading FC, dat vorig seizoen twintigste werd in het Championship en daarmee net op het tweede niveau van Engeland bleef. De 33-jarige middenvelder uit het Schotse Dundee komt transfervrij over van Stoke City, waar de linkspoot zeven jaar speelde. Daarvoor kwam Adam uit voor Dundee FC, Rangers, Blackpool en Liverpool.

Gudelj officieel van Sevilla

Het is rond: Nemanja Gudelj heeft zijn transfer naar Sevilla afgerond. De overstap van Guangzhou Evergrande naar Spanje hing al even in de lucht voor de ex-middenvelder van NAC Breda, AZ en Ajax, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Sporting Lissabon. Neno wordt bij Sevilla ploeggenoot van Luuk de Jong.

‘Bale wil niet op huurbasis weg bij Real’

Gareth Bale wil niet worden uitgeleend door Real Madrid. Dat heeft Sky Sports vernomen uit de mond van de manager van de stervoetballer uit Wales, Jonathan Barnett. ,,We praten over een van de beste voetballers van de wereld. Zo iemand laat zich niet uitlenen aan een andere club”, zegt Barnett. “Voorlopig is en blijft Gareth speler van Real Madrid.”

Naar verluidt is de aanvaller uit Wales niet bereid salaris in te leveren, wat betekent dat het aantal clubs dat in staat is hem te contracteren niet zo groot is. Volgens ingewijden zijn tot nu toe alleen twee clubs uit China geïnteresseerd. Coach Zinedine Zidane gaf onlangs te kennen voor Bale geen toekomst meer te zien in Madrid.

Matthaüs ziet Sané wel bij Bayern

Lothar Matthäus, een legende uit de geschiedenis van Bayern München en het Duitse elftal, rekent nog steeds op de komst van Leroy Sané naar de club. Volgens hem krijgt de Duits international daar meer kansen op speeltijd dan bij Manchester City, zijn huidige club.

,,Sané staat bovenaan het lijstje van gewilde spelers bij Bayern”, zegt Matthäus. ,,Deze aanvaller heeft het in zich de club meteen op een hoger niveau te brengen. We hebben hem nodig. Bovendien zal hij bij Bayern een vaste waarde zijn. Bij Manchester City is dat nog maar de vraag.” De aanvaller heeft in Manchester nog een contract tot medio 2021.

Meissner verlaat Willem II voor Hongaars avontuur

Thomas Meissner is op weg naar de uitgang bij Willem II. De 28-jarige verdediger verlaat Tilburg voor een Hongaars avontuur. De Duitser gaat spelen voor Puskás Akadémia FC.



Meissner speelde 35 duels voor de Tilburgse club. De Duitser had nog een doorlopend contract bij Willem II, er wordt dus een transfersom betaald voor Meissner.



Puskás Akadémia FC is een club die in 2005 werd opgericht en vernoemd is naar de Hongaarse legende Ferenc Puskás. Vorig seizoen eindigde de ploeg op de zevende plek in de Hongaarse competitie. In 2018 was Puskás Akadémia de verliezend bekerfinalist. Ook Nederlander Yoëll van Nieff staat onder contract bij de nieuwe club van Meissner.

Transfer Pereiro naar Spartak Moskou mogelijk

Spartak Moskou wil PSV’er Gastón Pereiro overnemen en is akkoord met de vraagprijs die PSV voor hem wil. De Russen willen een kleine 15 miljoen euro betalen en dat is voldoende voor een deal. De Uruguayaan zal dinsdag bij het duel tussen PSV en FC Basel om Champions League-kwalificatie al niet meer bij de selectie zitten.

Toch is het afwachten of het allemaal wel gaat gebeuren. De zaakwaarnemer van Pereiro, de Uruguayaanse media-tycoon Paca Casal, geldt niet als de meest consistente functionaris binnen zijn vakgebied en gevreesd wordt dat hij een aantal clubs nog tegen elkaar gaat uitspelen. Voor Pereiro heeft ook het Britse Watford zich gemeld en eerder sprak Casal al met onder anderen AC Milan.

Dani Ceballos naar Arsenal

De kogel lijkt door de kerk: Dani Ceballos gaat naar Arsenal. De club uit Londen en Real Madrid zouden volgens Engelse media akkoord zijn over een huurdeal. De ex-speler van Real Betis stond ook in de belangstelling van Tottenham Hotspur, maar kiest dus voor de aartsrivaal van die club.

Fekir en broer naar Real Betis

Vorig jaar kon hij nog voor een enorm bedrag maar Liverpool, maar kwam hij niet door de medische keuring. Nu heeft Olympique Lyon-smaakmaker Nabil Fékir alsnog een transfer te pakken: de Fransman gaat aan de slag bij Real Betis. De Spaanse club neemt overigens ook het jongere broertje van de ex-captain van Lyon over: ook Yassin Fekir verhuist naar Sevilla.

PSV laat Verreth gaan

PSV heeft Matthias Verreth per direct verkocht aan het Belgische Waasland-Beveren. De speler van Jong PSV tekent daar een contract tot midden 2022. Verreth had bij PSV geen uitzicht op een snelle sprong naar het eerste elftal en pakt nu in België zijn kans. Hij volgt bij de ploeg Aleksandar Boljevic op, die onlangs naar Standard Luik vertrok.

Over de transfersom is niets bekend gemaakt, maar naar verwachting incasseert PSV een aantal tonnen voor Verreth en mogelijk is sprake van een doorverkooppercentage.