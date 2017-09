Shakhtar Donetsk geeft in Manchester waarschuwing voor Feyenoord

Oerdegelijk, gedisciplineerd en zonder enige vrees beet Shakhtar zich vast in de opdracht om de sterren van Manchester City niet in hun spel te laten komen. De tactiek, bedacht door de Portugese coach Paulo Fonseca, zorgde voor een aparte sfeer in het stadion. Voor het eerst sinds de start van de Premier League konden de supporters van de Citizens niet achterover leunen.

Shakhtar gaf daarmee een waarschuwing aan Feyenoord. Het team, dat Napoli twee geleden verrassend versloeg (2-1), richt zich op kwalificatie voor de volgende ronde, niet op de derde plaats, goed voor een voor doorstart in de Europa League. Op basis van het optreden tegen City, een van de sterkste ploegen in de Champions League dit seizoen, lijkt dit een realistisch streven.

De defensie geleid door Ismaily, een van de acht Brazilianen in de selectie, was bijzonder goed georganiseerd. Als Gabriel Jesus, Leroy Sané of Sergio Agüero zich een weg baande door de muur van verdedigers, bood Andriy Pyatov uitkomst. De fysiek sterke doelman, die in 2009 met Shakhtar de UEFA Cup won, hield City lang van scoren af. Op een snoeihard schot van Kevin De Bruyne in de tweede helft moest hij wel een antwoord schuldig blijven (1-0).