Sharapova schrijft in China eerste titel op haar naam sinds schorsing

Sharapova begon het toernooi in China met een wildcard, maar liet zien weer helemaal terug te zijn. Nadat ze de eerste set met 7-5 had gewonnen, leek de tweede set naar Sabalenka te gaan. Sharapova wist zich in die set echter terug te knokken van een 2-5 achterstand waarna een tie-break uitkomst moest bieden. De Russische toonde veerkracht en won de tie-break met 10-8. Het betekende voor de dertigjarige Sjarapova haar eerste titel sinds mei 2015, toen ze zegevierde in Rome.

Sharapova maakte in april van dit jaar haar rentree na een dopingschorsing van vijftien maanden. Bij haar rentree in april van dit jaar in Stuttgart kwam de Russin tot de halve finale. In Tianjin haalde ze voor de tweede keer dit seizoen de laatste vier. Voor Sabalenka (19) was het de eerste finale van een WTA-toernooi.