Sheffield hoopt op Ribéry, Sparta haalt Ajax-beul Smeets

Haase blijft in tweede ronde Rosmalen steken, Goffin naar kwartfina­le

13:31 Robin Haase is in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen uitgeschakeld. De beste Nederlandse tennisser, de mondiale nummer 67, werd in twee sets verslagen door de als zevende geplaatste Chileen Cristian Garin. Het werd 7-5, 7-5 voor de nummer 32 van de wereld.