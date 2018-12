Shorttracksters Oranje pakken goud op relay

De Nederlandse ploeg was bij eerdere wereldbekerwedstrijden in Calgary en Salt Lake City steeds als vierde geëindigd. Schulting was individueel succesvol in Almaty met goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter. Van Ruijven pakte zondag ook zilver op de 500 meter. Het brons in het Kazachse Almaty ging naar Canada.