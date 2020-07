Shorttrackwereld brengt eerbetoon aan Van Ruijven met indrukwekkende video

Zwembond organi­seert internatio­na­le wedstrijd in Hengelo

9:02 De Nederlandse zwemmers kunnen eindelijk weer gaan racen. Zwembond KNZB organiseert komende maand in Hengelo een driedaags evenement, de Hengelo Long Course Challenge. Het wordt volgens de KNZB een ‘corona-proof’ evenement, waar ook buitenlandse zwemmers aan kunnen meedoen. Er is ruimte voor honderd deelnemers om zich in te schrijven.