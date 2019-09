Showtime: de derby tussen FC Twente en Heracles Almelo is terug!

Bij FC Twente heeft een groot deel van de selectie geen idee waar Almelo ligt. Trainer Gonzalo Garcia heeft de groep maandag bijgepraat over de derby. Hij kent ‘m ‘van de andere kant en weet wat daar leeft’. Maar of de vier Spanjaarden daardoor anders naar de wedstrijd kijken en een soort van ‘Betis Sevilla versus Sevilla-gevoel’ krijgen? Waarschijnlijk niet. Die nuchtere benadering moet je niet overdrijven, maar het kan op stressvolle dagen wel een voordeel zijn.



Bij Heracles stellen ze zich altijd enorm veel voor van de optredens in Enschede, maar meestal is dat ook de valkuil. Te graag willen zorgt maar al te vaak voor blokkades of overdreven gretigheid. FC Twente speelt thuis en voelt zich in de eigen omgeving veilig en sterk na de pikstart in de competitie. Langzaam maar zeker keren de contouren van ‘De hel van Enschede’ terug. Avondwedstrijden in De Grolsch Veste brengen iets speciaals met zich mee en op die golven van emotie kan de thuisploeg altijd meer. Zelfs PSV liep zich vast op een muur van enthousiasme.



Tot voor kort moesten de Enschedeërs het vooral hebben van de omschakeling, door de komst van Oriol Busquets moet het elftal in staat zijn om aan de bal ook vaster te worden. Die variatie tussen domineren en snel schakelen kan een wapen worden dit seizoen. FC Twente is groeiende. Het vertrouwen is aanwezig, de spirit in het elftal groot. En grappig detail: de koppositie lonkt, ook al is het maar voor twee dagen.