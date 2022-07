Sifan Hassan na 'domme actie' op 10.000 meter: 'Ik had moeten wachten’

Sifan Hassan, ongefilterd en vaak hoog in haar emoties, heeft zich de voorbije jaren al in veel gedaanten aan de wereld getoond, kort na belangrijke races. Stampvoetend, woest, ontroostbaar, dolgelukkig, grappend, emotioneel. Zelden stond ze de pers na afloop zo kalm en realistisch te woord als nu in de gangen van Hayward Field voor een haarscherpe analyse van haar race.



Een vierde plaats, daar moet de tweevoudig olympisch - én wereldkampioene het mee doen op de 10.000 meter. En tegelijkertijd bieden haar vijfentwintig gelopen rondes voldoende perspectief op een mooi resultaat op de 5000 meter, waarvan de serie woensdag en de finale in het laatste weekend op het programma staat. Die herkansing kijkt ze met vertrouwen tegemoet. ,,Dit was pas mijn tweede wedstrijd van het seizoen. Normaal gesproken word ik beter door deze race en door de serie. De 5000 meter ligt mij sowieso al beter. Ik ga het proberen, want ik wil graag een medaille.”