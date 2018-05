Simeone blijft geschorst voor EL-finale

Simeone wond zich enorm op nadat verdediger Sime Vrsaljko binnen tien minuten met twee keer geel van het veld was gestuurd. Simeone moest zelf ook naar de tribune en bekeek het tweede duel in Madrid (1-0) hoog vanuit de nok van het stadion. De 48-jarige trainer tekende beroep aan tegen zijn schorsing, maar hij vond geen gehoor in Nyon. Dat betekent dat Simeone woensdag in de finale in Lyon tegen Olympique Marseille weer op de tribune moet zitten. Zijn trouwe assistent Germán Burgos zal als eindverantwoordelijke langs de lijn staan.