Simeone krijgt boete, maar geen schorsing voor obsceen gebaar

Simeone krijgt de boete omdat hij in het duel (2-0) bij de openingstreffer naar zijn kruis greep. ,,Het symboliseert dat we ballen hebben", zei hij na afloop over die actie. Atlético vreesde nog even voor een schorsing voor de 48-jarige coach, maar hij mag volgende week tijdens de return in Italië gewoon op de bank plaatsnemen.