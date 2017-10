Simon Clarke blijft bij Cannondale

Het voortbestaan van de ploeg was even in gevaar toen een potentiële geldschieter voor volgend jaar afhaakte. Vaughters slaagde er echter al snel in een nieuwe hoofdsponsor te vinden, waardoor zijn wielerploeg was gered.

De ploeg ondergaat wel een flinke metamorfose.



Zo gaan de Nederlandse renners Dylan van Baarle (naar Sky), Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) en Wouter Wippert (Roompot) allemaal weg. Sebastian Langeveld, die een doorlopend contract heeft, blijft wel. Ook Clarke blijft de ploeg trouw. Hij won in 2012 een etappe in de Vuelta en schreef toen ook het bergklassement op zijn naam.