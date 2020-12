Simon Yates op de weg terug na besmetting: ‘We zaten in hotels waar ook toeristen sliepen’

Simon Yates moest in oktober al na een week de Ronde van Italië verlaten, toen bleek dat hij was besmet met het coronavirus. De winnaar van de Ronde van Spanje in 2018 is ondertussen op de weg terug: ,,Ik ben compleet hersteld en voel me goed”, liet hij aan de website Cyclingnews weten vanuit Turijn.

Yates was in de Italiaanse stad omdat zijn ploeg Mitchelton-Scott daar het afgelopen weekeinde zijn renners medische tests liet ondergaan. ,,Ik maak me nu geen zorgen meer. We doen hier wat tests om zeker te zijn dat alles in orde is. Ik ben weer volop in training", vertelde de Britse wielrenner

Het was onduidelijk waar Yates het virus met zijn ploeg opliep: ,,Er was niet echt sprake van een volledige bubbel. We zaten in hotels waar ook toeristen sliepen. Ook al hadden we onze eigen kok en aten we apart, het blijft moeilijk je dan als hele team volledig af te zonderen.” Een paar dagen na zijn vertrek uit de Giro stapte de volledige ploeg op, omdat er ook vier stafleden positief bleken. Later volgde ook Jumbo-Visma, toen Steven Kruijswijk besmet bleek met het virus.

De klachten van de renner, die in 2017 twee zeges behaalde in Tour de France, zijn inmiddels weg: ,,Het voelde als een verkoudheid, maar ik raakte wel mijn smaak en reuk kwijt. Het heeft een tijdje geduurd voordat dat terugkwam. En ook nu nog denk ik dat ik niet goed ruik. Maar ik proef wel alles weer en ik voel me gezond."