Yates zet grote stap naar eindzege, Dumoulin derde

Door Thijs Zonneveld



De etappe door de Dolomieten ontaardt in een waar slagveld. Het halve peloton valt aan, de andere helft ziet af bij de beesten. Diverse ploegen proberen leider Yates onder druk te zetten, maar die verblikt of verbloost niet. Zijn Mitchelton-Scott-ploeg kan een stootje hebben en bergop kan hij iedereen aan.



Het is de dag dat hij de Giro definitief naar zijn hand zet. 41 seconden pakt hij op een elitegroepje met Miguel Angel Lopez (2e), Tom Dumoulin (3e), Domenico Pozzovivo (4e), Richard Carapaz (5e) en Thibaut Pinot (6e).



Chris Froome is weer de Chris Froome van vóór zijn miraculeuze wederopstanding op de Zoncolan: hij verliest een straatlengte. Voor Fabio Aru wordt het helemaal een martelgang. Zijn tank is na twee dolle weken leeg; hij moet stapvoets naar de finish rijden en smeekt zijn ploegleider om hem te laten opgeven.



In het klassement heeft Yates inmiddels 2 minuten en 11 seconden voorsprong op Dumoulin, die op de hielen wordt gezeten door Pinot en Pozzovivo. De strijd om de roze trui lijkt te zijn beslist - zonder ongelukken en slechte dagen staat Simon Yates in Rome op het hoogste treetje.



Morgen is de derde rustdag, dinsdag volgt een individuele tijdrit over 34 kilometer.