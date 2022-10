Simona Halep voorlopig geschorst vanwege dopinggebruik: ‘Grootste schok uit mijn leven’

Roxadustat verhoogt de endogene productie van erytropoëtine (epo) en stimuleert de productie van hemoglobine en rode bloedcellen. Zowel haar A- als B-staal bevestigde de aanwezigheid van het verboden middel. De 31-jarige Halep is voorlopig geschorst en mag niet meedoen aan wedstrijden.



Volgens Halep is er een hele kleine hoeveelheid van het middel in haar lichaam gevonden. Op 7 oktober werd ze ingelicht over de positieve test. ,,Dit is de grootste schok van mijn leven”, schrijft ze op Twitter. De Roemeense heeft twee grand slams gewonnen: in 2018 won ze Roland Garros en in 2019 Wimbledon.