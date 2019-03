Sinkeldam als helper van Démare naar Parijs-Nice

'Ontslag dreigt' Heeft Sergio Ramos zijn laatste duel bij Real gespeeld?

19:45 Na een ruzie in de kleedkamer met voorzitter Florentino Pérez dreigt bij Real Madrid ontslag voor Sergio Ramos. Dat melden enkele toonaangevende sportkranten uit Spanje. De aanvoerder raakte in de kleedkamer in een verhitte discussie met de president, na de nederlaag (4-1) in de Champions League tegen Ajax.