Sinkeldam: Champagne komt vast nog wel

Na het missen van de zege in de twee massasprints waarmee de Ronde van Frankrijk begon, wist de Nederlandse meesterknecht van spurter Arnaud Démare bij voorbaat dat winst in de ploegentijdrit van gistermiddag een utopie zou zijn.



,,Maar dat we met ons team toch volle bak moesten rijden, had ik niet verwacht. Bij mijn vorige team (Sunweb) deden we het rustiger aan als we zonder een klassementsrenner aan een ronde waren begonnen. Hier ging het van start tot finish voluit. We reden voor de eer, geloof ik. Het is tussen de Franse teams namelijk een strijd om de beste te zijn in deze discipline. De sponsor ziet niet graag zijn naam onderaan de uitslagenlijst staan'', vertelde de Noord-Hollander die op dat moment geen benul had waar zijn formatie was geëindigd. ,,Ik denk dat we veel concurrentie krijgen van AG2R, want die hebben met Romain Bardet van alles te verdedigen.''