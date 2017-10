Sion-voorzitter ontslaat 39ste coach in 19 jaar

Constantin, die in de periodes 1992-1997 en vanaf 2003 het voor het zeggen heeft bij Sion, stelde inclusief interims in totaal 46 coaches aan. Hij was zelf in drie periodes interim-trainer. De oefenmeester die het langst mocht blijven is Didier Tholot. De Fransman, die door Constantin drie keer werd aangesteld, hield het vanaf januari 2015 20 maanden vol.