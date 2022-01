Situatie Egan Bernal na twee operaties stabiel na zwaar ongeval op trainingskamp

,,De neurologische ingreep is succesvol verlopen”, meldde de universiteitskliniek van Sabana, in een buitenwijk van hoofdstad Bogota, eerder op dinsdag. ,,We verwachten een positieve evolutie in de komende 72 uur op de intensive care.” Volgens de artsen is ,,na de ingreep op zes ruggenwervels de functionaliteit van de betrokken segmenten behouden. Er is in dit deel geen stoornis in de mobiliteit of in het zenuwstelsel”, aldus een verklaring.