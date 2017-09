Sjachtar doet prima zaken tegen Napoli

Sjachtar kwam in de eerste helft op voorsprong door de Braziliaan Taison, die knap van buiten de zestien binnenschoot. De Argentijn Facundo Ferreyra kopte na een voorzet van Taras Stepanenko de 2-0 binnen. Oud-Ajacied Arek Milik zorgde 20 minuten voor tijd uit een penalty voor de tegentreffer. Napoli drong nog wel aan, maar kon niet meer scoren. Dries Mertens begon op de bank. De Belg viel in de tweede helft in.