Sjachtar Donetsk - Feyenoord

Mourinho wijst Blind aan voor penalty: 'Op basis van trainingen'

7:35 José Mourinho greep gisteravond in het Champions Leagueduel met Benfica (2-0 winst) in toen zijn spits Romelu Lukaku aanstalten maakte de in de 78ste minuut toegekende strafschop te gaan nemen. Het stond pas 1-0 en United had eerder Anthony Martial al zien missen vanaf 11 meter.