Sjarapova al na één ronde klaar in Indian Wells

Tennisster Maria Sjarapova heeft weinig plezier beleefd aan haar terugkeer in Indian Wells. De dertigjarige Russin, na twee jaar afwezigheid weer van de partij op het hoog aangeschreven toernooi in Californië, verloor in de eerste ronde van Naomi Osaka uit Japan.

De tien jaar jongere Osaka versloeg de voormalige nummer één van de wereld met 6-4 en 6-4. Sjarapova had grote moeite met serveren. De Russische tennisdiva, die sinds haar rentree in april vorig jaar na een dopingschorsing pas één toernooi won, leverde vijf keer haar service in.

Ze wist zich desondanks een aantal keer terug te knokken in de partij, maar het bleek niet genoeg tegen het Japanse talent. ,,Ik wist dat Maria voor elke bal zou vechten, want ik keek al naar haar toen ik nog een kind was'', zei Osaka. ,,Het was een eer om tegen haar te spelen.''

Sjarapova was in 2006 en 2013 de beste in Indian Wells. De vijfvoudig grandslamwinnares werd tot de outsiders voor de titel gerekend, maar voor het tweede toernooi op rij vloog ze er al in de eerste ronde uit. Dat gebeurde haar vorige maand ook in Doha. ,,Iedereen werkt hard en wordt steeds beter. Vijf tot tien jaar geleden kon je je altijd heel makkelijk door de eerste rondes werken, maar dat is niet meer het geval'', zei Sjarapova. ,,En Naomi is een rijzende ster.''