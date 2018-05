Sjarapova in twee sets langs Vekic

Sjarapova kwam in de eerste ronde goed weg tegen Richèl Hogenkamp. Na een achterstand van 0-3 in de derde set vocht ze knap terug (6-3).

In het duel met Vekic leverde de huidige nummer 30 van de wereldranglijst in de eerste set twee keer haar service in. Ook de jonge Kroatische was echter niet slagvaardig genoeg. In de twaalfde game verloor ze voor de derde keer haar service waarna de eerste set voor de luidruchtige Russin was.