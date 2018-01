Sjarapova snapt meningen: 'Vorig jaar zat ik met doos Kleenex op de bank'

,,Ik weet heel goed dat iedereen in de wereld een mening heeft. Wat je ook doet, hoe je ook tennist of wat je ook zegt, niet iedereen is het daarmee eens'', zei de dertigjarige tennisdiva. Vorig jaar zat ze vanwege haar schorsing thuis tijdens de Australian Open. ,,Toen keek ik alles op televisie, met een doos Kleenex naast me. Het voelt nu alsof ik de tv ingezogen ben en ineens weer sta te tennissen in de Rod Laver Arena. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik hier met een grote glimlach rondloop.''

Sjarapova bereikte vandaag in Melbourne de derde ronde door Ansastasija Sevastova te verslaan: 6-1 7-6 (4). Ze nam in de Australische hitte revanche voor haar uitschakeling door dezelfde Letse een paar maanden eerder in de vierde ronde van de US Open. Voor Sjarapova, in 2008 winnares in Melbourne, staat nu een confrontatie met de opgeleefde Angelique Kerber op het programma.