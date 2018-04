Sjarapova verliest van Garcia in Stuttgart

Maria Sjarapova is met een nederlaag teruggekeerd op de tennisbaan in Stuttgart. De Russin maakte vorig jaar bij het Duitse toernooi haar rentree na een dopingschorsing van vijftien maanden. Ze was dinsdag niet opgewassen tegen de Française Caroline Garcia. Sjarapova verloor na een partij van twee uur en drie kwartier met 6-3 6-7 (6) 4-6.