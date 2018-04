Sjarapova wil alleen door bij kans op grandslamzege

Twenthe Goor eerste finalist Tukker Cup na winst op Excelsior'31 Onder 21

24 april HENGEVELDE - Derdeklasser Twenthe Goor is de eerste finalist van de eerste editie van de Tukker Cup. De ploeg boekte dinsdagavond een 3-1 overwinning op Excelsior'31 O21 en treft in de finale Avanti Wilskracht of DETO.