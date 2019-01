Sjinkie Knegt met ernstige brandwonden in ziekenhuis

Seppi ten koste van favoriet Tsitsipas naar halve finale Sydney

16:51 De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zijn favorietenstatus in Sydney niet kunnen waarmaken. De Italiaan Andreas Seppi was in de kwartfinales te sterk voor de nummer één van de plaatsingslijst. Na ruim twee uur stonden de setstanden 4-6 6-4 6-4 op het scorebord in de Ken Rosewall Arena.