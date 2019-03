Skinner stopt op 26-jarige leeftijd al met baanrennen

Juventus geeft Ronaldo extra rust voor return tegen Atlético

15:09 Cristiano Ronaldo begint morgen op de bank bij Juventus in de competitiewedstrijd tegen Udinese. Trainer Massimiliano Allegri wil geen risico's nemen met zijn Portugese vedette in de aanloop naar de return van volgende week in de achtste finales van de Champions League tegen Atlético Madrid. Juventus moet dinsdag in Turijn een achterstand van 2-0 zien weg te werken.