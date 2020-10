Skomina fluit Champions League-duel tussen Ajax en Atalanta

Traoré treedt met vijfklap­per in voetsporen van Cruijff, Van Basten, Dillen en Malen

24 oktober Het was een historische zaterdag voor Ajax, dat op bezoek bij VVV-Venlo een ongekende overwinning boekte. De 0-13 was een eredivisie-record, de grote man was spits Lassina Traoré met vijf goals. Zijn prestatie is knap, maar niet uniek.