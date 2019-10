Sky-arts Richard Freeman geeft leugens toe

Team Sky, dat sinds 2019 rijdt onder de naam Team Ineos, en Freeman liggen al enkele jaren onder vuur over die bestelling. Uit onderzoek was al gebleken dat het pakket was besteld door Freeman, die toen ook de arts van de Britse wielerbond was.

De arts beweert echter via zijn advocate dat de bestelling niet voor een wielrenner was, maar voor Shane Sutton, toenmalig coach van Team Sky en de Britse wielerbond. Die heeft eerder in het onderzoek ontkend iets te weten van de bestelling. Freeman moet zich bij de medische commissie verantwoorden voor 22 aanklachten, waaronder liegen en het bestellen van testosteron. ,,Hij heeft in het verleden een hoop leugens verteld en kon zichzelf er niet toe brengen de waarheid te spreken, zelfs niet tegen zijn advocaten", verklaarde O'Rourke.

De arts en team Sky waren eerder al in opspraak gekomen over een mysterieus pakketje dat in 2011 vanuit Groot-Brittannië was gestuurd naar wielrenner Bradley Wiggins, die toen actief was in het Critérium du Dauphiné in Frankrijk. Volgens Sky zat daar fluimucil, een slijmoplosser, in.