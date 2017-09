Sky met ijzersterk team naar WK ploegentijdrit

Froome krijgt gezelschap van de Italiaanse tijdritkampioen Giannni Moscon, een van zijn helpers in de Ronde van Spanje. Het team bestaat verder uit de Poolse tijdritkampioen Michal Kwiatkowski, voormalig wereldkampioen tijdrijden Vasil Kirijenka uit Wit-Rusland en de Britten Geraint Thomas en Owain Doull. ,,We gaan voor de winst'', zei ploegleider Brett Lancaster, die moed put uit het zware parcours. Vorig jaar in het vlakke Qatar finishte Sky net naast het podium. Sinds de invoering van de ploegentijdrit als onderdeel van de WK wielrennen pakte de Britse miljoenenploeg één keer een medaille: brons in 2013 in Florence.