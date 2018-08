Sky-renner Rowe kan streep zetten door rest van 2018

De Welshman is al jarenlang een vaste knecht in de Tourploeg van Sky. Rowe hielp deze zomer landgenoot Geraint Thomas aan de eindzege en titelverdediger Chris Froome aan de derde plaats. De twee Sky-renners hadden op het podium in Parijs gezelschap van Tom Dumoulin, die tweede werd.



Rowe reed na het EK de Cyclassics Hamburg en de Ronde van Duitsland, maar hij bleef maar last houden van zijn pols. ,,Iedere putdeksel of vluchtheuvel waar ik overheen reed, deed pijn. Daarom heb ik een scan laten maken'', zegt Rowe. Daarop werd een botbreuk ontdekt. De renner moet zes weken met bescherming om zijn hand lopen. Rowe zou binnenkort de twee WorldTour-wedstrijden in Canada rijden, maar blijft nu thuis, ook om zijn hoogzwangere vrouw bij te staan. Vorig jaar brak Rowe kort na de Tour zijn been tijdens een vrijgezellenfeestje.