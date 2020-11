Slagter zet punt achter wielercarrière en gaat tractors verkopen: ‘Elke dag van huis was er één te veel’

‘Aan de schoenen van Hugo zie je: geen voetballer’

9:23 Een dorp is in Nederland pas een dorp als er een kerk staat, een kroeg is en een voetbalveld ligt. Meer hebben we niet nodig voor een goed leven. Als één van die 17 miljoen huis­virologen vraag ik me steeds vaker af of ze in het kabinet, het OMT en het RIVM die schitterende eenvoud van Hollands welvaren wel op waarde schatten, of überhaupt kennen.