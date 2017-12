Slagveld, bloedbad, oorlog: de 500m wordt spektakelstuk

Het wordt een slagveld, een bloedbad, ware oorlog. De krachttermen in de voorbeschouwingen op de 500 meter op het Olympisch Kwalificatietoernooi, vanavond in Thialf, worden iedere dag groter.

Door Rik Spekenbrink



,,Het OKT? Dat is de hel”, zei Michel Mulder onlangs. Nu misschien nog wel meer dan vier jaar geleden, toen er nog twee 500 meters werden gereden om een klassement op te maken. Nu moet alles in dat ene rondje van ruim 34 seconden gebeuren. Voor de 19 deelnemers die jagen op een startbewijs voor Pyeongchang is het een martelgang, voor toeschouwers en tv-kijkers wordt het smullen op de sterkst bezette afstand. De zes grote favorieten onder de loep genomen.

Michel Mulder

De olympisch kampioen van Sotsji kende een paar moeizame seizoenen. Het jaar na zijn goud was nog zeer behoorlijk, daarna werden de resultaten minder. Michel Mulder had last van een blessure, worstelde met vorm, techniek en materiaal en wellicht kwam hij onbewust een fractie motivatie tekort. Dit seizoen begon veelbelovend met een snelle trainingstijd in Inzell, maar op de NK plaatste hij zich niet voor de wereldbekers. Toch weet iedereen: Mulder afschrijven zou een vergissing zijn. Daarvoor heeft hij iets te veel gewonnen.



Persoonlijk record: 34,26. Beste seizoenstijd: 34,54.

Volledig scherm Michel Mulder baalt na slechte prestaties op de NK afstanden in Heerenveen 2017. © AWFoto\Andre Weening

Jan Smeekens

De man die even dacht olympisch goud te hebben gewonnen, maar het 1’tje achter zijn naam ineens zag veranderen in een 2’tje, nam vorig seizoen revanche. Op het olympische ijs van Gangneung pakte Jan Smeekens de wereldtitel. De titel werd hem door vriend en vijand gegund. Maar hij wil uiteraard nog een keer naar Zuid-Korea voor de olympische herkansing. Dit seizoen verloopt wisselvallig voor Smeekens, met zilver bij de wereldbeker in Heerenveen en daarna een aantal tegenvallende races.



Persoonlijk record: 34,32. Beste seizoenstijd: 34,80.

Volledig scherm De tweede dag van de ISU Worldcup schaatsen in Heerenveen: Jan Smeekens pakt het zilver op de tweede 500 meter. © Stephan Tellier

Ronald Mulder

De nummer 3 van Sotsji kent getalsmatig het meest constante seizoen tot dusver, Ronald Mulder leidt het wereldbekerklassement op de 500 meter en wist als enige Nederlander een wedstrijd te winnen, die in Stavanger. Zijn Nederlands record bleef ook na de overzeese verplaatsing naar de hooglandbanen in Calgary en Salt Lake City overeind. Met olympische kwalificatie heeft Mulder ervaring, hij was er in Vancouver ook al bij.



Persoonlijk record: 34,08. Beste seizoenstijd: 34,22.

Dai Dai Ntab

Volledig scherm Dai Dai Ntab in actie op de 500 meter bij de wereldbeker schaatsen in Salt Lake City. Ntab behaalde brons met 34,15 seconden, een persoonlijke toptijd. © ANP De drie routiniers voelen de hete adem van de jeugd in hun nek. Nederlands kampioen Dai Dai Ntab (23) is één van hen. De ‘Groningse Brabander met Senegalese roots’ heeft een sterk seizoen achter de rug, hij verbeterde zijn pr tot twee keer toe. Hij lijkt bovendien koelbloedig, zei vorige week bij de perssessie van zijn ploeg dat ‘het niet het einde van de wereld is’ mocht hij plaatsing voor de Spelen mislopen. Maar dat zegt uiteraard niets over zijn ambitie.



Persoonlijk record en beste seizoenstijd: 34,15.

Kai Verbij

Vraag Kai Verbij naar zijn eerste olympische herinnering en hij lepelt zo alle kampioenen van Turijn 2006 op. Hij heeft iets met de Spelen, noemt het een jongetjesdroom om er zelf te staan. Vorige week voelde hij de spanning ook oplopen richting het OKT. ,,Of ik goed ben? Ik weet het echt niet. Vorm vind ik altijd zo lastig te peilen bij mezelf”, zei de Japanse Hollander.

Verbij heeft de snelste seizoenstijd achter zijn naam staan, maar heeft ook wel eens mindere 500 meters gereden, zijn 1000 meter is wat dat betreft constanter. De vraag is hoe de spanning vanavond uitwerkt op zijn benen.



Persoonlijk record en beste seizoenstijd: 34,13.

Hein Otterspeer

Qua leeftijd past Hein Otterspeer (29) niet in het rijtje van Ntab en Verbij. Maar ook hij stond nog nooit op de Olympische Spelen. Vier jaar geleden werd hij ingeschat op één of twee startbewijzen, maar ging het mis op het OKT. Na een zwak vorig seizoen, schaarde Otterspeer zich dit seizoen toch wel verrassend bij de snelste 500 meter-mannen. Otterspeer was meestal sterker op de 1000 meter, maar heeft zich afgelopen jaar meer toegelegd op de sprint en is minder gaan trainen met de allrounders in zijn team. Bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger pakte hij zilver en brons. Maar ook voor Otterspeer moet het nu gebeuren.



Persoonlijk record: 34,48. Beste seizoenstijd: 34,53.