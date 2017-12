Slappendel richt vakbond voor wielrensters op

Oud-wielrenster Slappendel hoopt komend jaar met haar Cyclists's Alliance officieel erkend te worden door de UCI, zodat ze in samenspraak met de internationale wielrenfederatie een cao kan opstellen voor de wielrensters met onder meer allerlei afspraken over contracten.

De Zuid-Hollandse reed zelf jarenlang in het vrouwenpeloton. Slappendel boekte haar grootste succes in 2014, toen ze in Ootmarsum de Nederlandse titel op de weg veroverde. Vorig jaar stopte ze met fietsen.

Slappendel heeft nu samen met twee andere wielrensters, Gracie Elvin uit Australië en de Amerikaanse veterane Carmen Small, een vakbond opgezet. ,,We hebben in februari en april twee enquêtes gehouden om te onderzoeken wat er leeft onder de rensters'', aldus de Nederlandse. ,,We kregen meer dan tweehonderd reacties. De boodschap was duidelijk: om de sport te laten groeien, is verandering nodig. En die tijd is aangebroken.''