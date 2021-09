Slavia Praag zet tiental Union Berlin opzij in groep van Feyenoord

video Haller na vier goals: ‘Het kan gewoon niet beter’

19:43 Glunderend stond Ajacied Sébastien Haller na zijn trefzekere show in Lissabon tegen Sporting Portugal (1-5) de pers te woord. De 27-jarige aanvaller had in zijn ene hand de wedstrijdbal en in zijn andere hand de prijs voor de man van de wedstrijd. ,,Ja, het is mijn beste wedstrijd ooit. Hier droom je alleen maar van. Het kan gewoon niet beter’’, aldus Haller bij RTL7.