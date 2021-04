Slavia-speler tien duels geschorst na ‘monkey-uitspraak’ in Europa League-duel met Rangers

Dubbel pech voor Sergio Ramos: geblesseer­de Re­al-cap­tain heeft corona

13 april Het zit Sergio Ramos niet mee. De Real Madrid-aanvoerder, die morgen in het Champions League met Liverpool sowieso weer had moeten toekijken vanwege een kuitbeenblessure, is positief getest op Covid-19, zo maakte zijn club dinsdag bekend.