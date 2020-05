Slechte verbindingen en geen publiek: Home Tour nog geen succes

DartsMisschien bent u de tel al kwijt, maar voor de 26ste avond op rij werd er in de PDC Home Tour gedart. Een doorslaand succes is het nog niet, vooral dankzij de slechte internetverbindingen.

Lachen natuurlijk, Gary Anderson die vanwege zijn slechte verbinding niet aan de Home Tour kon meedoen. De voormalige wereldkampioen wilde het graag via het internet tegen de andere profs opnemen, maar moest een maand geleden afzeggen omdat hij naar eigen zeggen online zijn rekeningen nog niet kan betalen. Niet vanwege geldgebrek, maar de wifi thuis in Somerset is abominabel slecht.

Hoe uitzonderlijk ook, het bericht zette in april de toon voor de Home Tour. Een bijzonder alternatief in een tijd zonder live sport, om darters op afstand tegen elkaar te laten spelen door thuis een webcam op het bord te richten. Het darts zou weleens één van de sporten kunnen zijn die in de coronatoestand aan populariteit zou winnen. Alleen is dat wel zo?

Quote Het is slecht in beeld gebracht Jacques Nieuwlaat Een maand verder zijn de verbindingen nog altijd slecht, niet alleen bij Anderson is het signaal zwak. Keegan Brown haakte zelfs tijdens een wedstrijd af, omdat zijn internet dienst weigerde. Ondertussen blijft het bij de PDC angstvallig stil als gevraagd wordt naar kijkcijfers, terwijl je ook zelden iemand over het livestreamevenement hoort. Het effect dat een WK darts aan het einde van het jaar heeft wanneer er verder weinig andere sporten zijn, blijft op dit moment duidelijk uit.

Belangrijk daarvoor is dat het – althans in Nederland – niet op tv is. In Engeland en verschillende andere landen maken ze er nog clips van een paar minuten van. Met een vlot muziekje eronder en het commentaar van Dan Dawson lijkt het voor een paar minuten nog wat, maar het is niet wat het publiek gewend is.

Niet uit te zenden

Voor dartszender RTL 7 was het de reden om het niet uit te zenden. Ze hebben er serieus naar gekeken, maar kwamen tot de – logische – conclusie dat het niet uit te zenden is. Net zoals ze de zogenaamde vloertoernooien ook niet uitzenden. Zonder fans uit de grote zalen is het toch anders. Darts is voor velen ook een avond uit, zoals het in de pubs ontstaan is.

Commentator Jacques Nieuwlaat noemt de Home Tour niet voor eens noodgreep. ,,Het is slecht in beeld gebracht. Je kunt er meer mee doen, maar dan moeten ze er geld tegenaan smijten. Met camera’s en satellietverbindingen, maar je kan nu lastig overal vijf man langs sturen.”

Spek en bonen

Buiten het startgeld van 500 pond per avond is er voor de darters ook geen prijzengeld te verdienen. De rankings blijven voorlopig bevroren. Het maakt van de Home Tour een toernooi om spek en bonen.

Hoewel Michael van Gerwen aangeeft vanwege zijn thuissituatie met jonge kinderen niet mee te kunnen doen, zal dat gebrek aan sportieve uitdaging voor hem ook meespelen. De nummer 1 van de wereld bereidt zich voor op een terugkeer op het podium. Als ‘Mighty Mike’ zou meedoen, geeft het de Home Tour een boost. Al is het maar een enkele avond.

Toch zou dat ook niet een wereld van verschil maken, hoe graag het publiek hem ook ziet. Wereldtoppers als Peter Wright en Gerwyn Price wonnen in het ultrakorte format van drie partijen van ‘best of nine’-legs hun groep van vier niet en waren na één avond voorlopig klaar.

Het is nog de vraag of we ze terugzien in hun eigen omgeving, want op zeker uitgeschakeld zijn ze nog niet. Omdat niet alle 128 tourkaarthouders zich hebben aangemeld, is er een kans dat ze van de PDC nog een uitnodiging krijgen voor een van de in totaal 32 avonden in de poulefase. Onder anderen Michael Smith en Ron Meulenkamp krijgen deze week een herkansing. Hoe het toernooi daarna verder gaat, is nog een raadsel.

Scenario's

De meeste darters hopen natuurlijk vooral op een snelle hervatting van de echte toernooien. PDC-voorzitter Barry Hearn zei vorige week al dat er op de achtergrond aan verschillende scenario’s gewerkt wordt. Het eerste evenement dat eraan komt is de World Matchplay, half juli in het Engelse Blackpool. De verwachting is dat de bond begin juni kan aangeven of dit toernooi al door kan gaan nu ze op veel plekken coronamaatregelen aan het versoepelen zijn.

Quote Ik voel weer iets van wedstrijd­span­ning Ron Meulenkamp Als de Home Tour ergens goed voor is, dan is het wel dit perspectief. Dat is althans de overtuiging van Wayne Mardle. De kleurrijke oud-prof begeleidt verschillende Premier League-deelnemers en vertelt als Sky Sports-pundit dat hij met belangstelling naar de Home Tour kijkt. ,,De boodschap die ik darters geef die ik begeleid is: ‘Zorg dat je klaar bent voor de terugkeer van de competitie’. Het gaat niet alleen om het gooien, het gaat met darten ook om onder druk kunnen staan. Juist daarvoor is de Home Tour goed.”

Volledig scherm Ron Meulenkamp. © BSR Agency De Nederlandse darter Ron Meulenkamp onderschrijft dit. Hij is vanaf het eerste moment enthousiast. Het doelloos voor zich uit gooien was hij al zat. Woensdag is hij voor de tweede keer aan de beurt, nadat hij laatst in zijn poule achter Chris Dobey eindigde. Nu krijgt hij alsnog de kans om zich voor de knock-outfase te plaatsen. Maar belangrijker: ,,Ik voel dan weer iets van wedstrijdspanning. Dat je je echt weer ergens op kan voorbereiden.”

Natuurlijk beseft ‘The Bomb’ ook dat het niet hetzelfde is als deelnemen aan een echt toernooi, het is een alternatief nu meer even niet mogelijk is. Iets is beter dan niets. Dat idee heeft Gary Anderson overigens ook. Als de voortekenen niet bedriegen, maakt de Schotse oud-wereldkampioen in de laatste week van de groepsfase zelfs alsnog zijn entree.