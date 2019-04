Slimme vrije trap Fernández verrast doelman Talleres

Ignacio Fernández was zondagavond de grote man bij Talleres - River Plate (0-2). Hij maakte beide goals. Eén, uit een vrije trap, was bijzonder. De middenvelder krulde de bal uit kort na een overtreding snel en slim over Talleres Córdoba-doelman Guido Herrera.