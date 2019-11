Slot had geen geloof in goede afloop: ‘Dit was met afstand de slechtste wedstrijd’

Door Nik Kok



,,Dit was met afstand de slechtste wedstrijd van het seizoen”, stelde Slot. ,,Misschien zelfs wel de slechtste sinds ik tweeënhalf jaar werkzaam ben bij de club. Dit was helemaal niet wat wij zijn. We waren niet agressief zonder de bal bijvoorbeeld.”

AZ stond na 87 minuten met 0-2 achter had bovendien een man minder door een rode kaart van Myron Boadu. Door twee late treffers van Ferdy Druijf werd het alsnog 2-2. Een comeback hielden weinigen, gezien het spelbeeld en verloop van de wedstrijd, voor mogelijk. Dat gold ook voor Slot. ,,Om een resultaat te halen heb je mensen nodig die in de wedstrijd zitten. Dat was niet het geval. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat we na die 2-0 achterstand terug in de wedstrijd konden komen.”



Blessure Hatzidiakos

Vlak na de wedstrijd voelde de coach nog geen echte vreugde. ,,Omdat het nog zo onwerkelijk is allemaal.” Dat Pantelis Hatzidiakos het veld moest verlaten per brancard, speelde daarin ook een rol. ,,Dat zag er niet goed uit. We zullen morgen precies moeten kijken wat er aan de hand, maar als een speler met de handen voor de ogen van het veld af gaat, is dat meestal geen goed teken. En dat terwijl hij zo goed bezig was dit seizoen.”

Volledig scherm Het treurige beeld van de aftocht van Pantelis Hatzidiakos per brancard. © ANP Sport

Voor matchwinner Druijf had Slot lovende woorden. ,,Die wil zo ontzettend graag maar voor iemand die zo hard traint, krijgt hij eigenlijk te weinig speeltijd. Ik hou hem voor dat hij altijd hard moet blijven werken want zijn kans komt een keer. Die was er dus vandaag. Ik ken geen twijfel als er een moment komt dat ik hem nodig heb. Dat moment kwam in Antwerpen toen hij belangrijk was met een goal (in EL-voorronde tegen Royal Antwerp FC, red.) en dat was er nu dus weer.”



Slot wilde nog niet teveel vooruitkijken naar de volgende ronde. ,,Ik hoop vooral op een tegenstander die we kunnen verslaan want ik wil zo ver mogelijk komen in de Europa League.”