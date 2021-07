Slot wacht op centrale verdediger en extra aanvaller

,,Met Marcos Senesi hebben we eigenlijk maar één centrale verdediger die zich al volop heeft bewezen in de eredivisie. Ajax, PSV en AZ hebben er minimaal vier. Dat is de realiteit’', zegt Slot. ,,We hebben een smalle groep als je puur kijkt naar spelers die al volop ervaring in de eredivisie hebben.’’

Ook in de voorhoede zoeken Slot en technisch directeur Frank Arnesen nog naar iemand die het verschil kan maken. Al is er nauwelijks budget om toe te slaan en is ook nog niet duidelijk hoe het met Steven Berghuis zal aflopen. Nicolai Jørgensen keert sowieso niet terug. De Deen traint op 1908. Daar is ook de Ier Liam Kelly, die nog een jaar onder contract staat in de Kuip. Jørgensen heeft aangegeven weg te willen. Kelly komt niet voor in de plannen van Slot.