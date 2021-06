Sloveense Zidansek blijft verbazen op Roland Garros

Zidansek, de eerste Sloveense ooit in de kwartfinales van een grandslamtoernooi, toonde karakter op het vrijwel lege Court Philippe-Chatrier. Ze kwam in de eerste set met 3-0 achter, maar trok de set alsnog naar zich toe nadat ze de zenuwen van zich af had geschud. In de tweede gaf ze een voorsprong van 4-2 uit handen. Badosa nam het initiatief over en pakte zes games op rij, maar Zidansek knokte zich terug in de partij. Bij een stand van 6-6 werkte de Sloveense drie breakpoints weg. Zidansek behield haar eigen servicebeurt en sloeg daarna toe op de service van Badosa.

De Sloveense verraste in de eerste ronde Bianca Andreescu, in 2019 winnares van de US Open en de nummer 7 van de wereld. Zidansek versloeg daarna ook Madison Brengle, Katerina Siniakova en Sorana Cirstea. Badosa, haar Spaanse opponente in de kwartfinales, was met een toernooizege op gravel in Belgrado naar Parijs gekomen. De 23-jarige Spaanse had ook de halve finales gehaald op gravel in Charleston en Madrid en begon als favoriet aan de partij. Zidansek bleek echter over de meeste veerkracht te beschikken.

,,Ik wist dat het een zware strijd zou worden”, zei de Sloveense. ,,In de tweede set speelde ik moeizaam, waardoor zij terugkwam in de partij. Maar in de derde set ging ik beter en beter spelen.” In de halve finale treft ze de winnares van de partij tussen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova en Elena Rybakina uit Kazachstan.

Volledig scherm Paula Badosa. © EPA